‫كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة ‫شواظ في منطقة الشوكة شرقي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 15:48

‫كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة ‫شواظ في منطقة الشوكة شرقي رفح

منذ 21 mins 22 September، 2024
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