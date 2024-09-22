المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفاً حيوياً في فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت، صباح الأحد، بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الكيان الاسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض “هدف جوي مشبوه” كان في طريقه إلى منطقة إيلات قادم من الشرق دون إصابات. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين أطلقتا من العراق باتجاه إيلات جنوب فلسطين المحتلة.

وجاء هذا الاستهداف بالتزامن مع رشقات صاروخية كبيرة من حزب الله فجر واليوم وصباحه استهدفت مدينة حيفا والجليل بعشرات الصواريخ مما أوقع عدة إصابات واشتعال النيران في عدة مناطق.

المصدر: مواقع