سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 09:36

سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

منذ 39 mins 22 September، 2024
جنوب لبنان
لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات صباح اليوم الأحد، استهدفت بلدات حدودية ومناطق حرجية وفلوات الجنوب والبقاع الغربي.

وأفاد مراسل المنار بأن الغارات استهدفت مناطق بين بلدتي المعلية والمالكية، وزبقين لجهة شيحين، بالإضافة إلى وادي حسن عند اطراف مجدل زون، وأطراف بلدة ياطر.

كما استهدفت الغارات بلدات، الطيبة، عيترون، مركبا، الخيام، عيتا الشعب، كفرملكي، الخردلي، عين قانا، المحمودية، حمى زلايا، الزهراني، لبايا، الدمشقية.

وقصفت طائرات الاحتلال أيضاً أطراف بلدة طلوسة، وبين بلدتي الزرارية وأنصار، ومجرى نبع الطاسة – اللويزة، وأطراف فرون، ومرتفعات الريحان، بالإضافة إلى بلدات رب الثلاثين، يارون، العديسة.

المصدر: موقع المنار

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