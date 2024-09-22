المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 03:20
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كتائب القسام: واثقون بأن هذه الضربات ستزيد حزب الله قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس
فصائل المقاومة الفلسطينية: حزب الله لا زال يمتلك زمام المبادرة ويمتلك من القوة والمفاجآت ما يربك العدو وحلفاؤه
امين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" للسيد نصرالله: معكم لن يلوي السفاح يدنا ودم الشهداء سيجعلنا نرى الحساب العسير
السيد الحوثي: حزب الله صامد وثابت في موقفه وفي مساندته للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة ولن يتراجع
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
السيد الحوثي: العدو لم يستطع تجاهل دور وتأثير جبهة حزب الله وهو ينكل بقواته في كل يوم شمال فلسطين المحتلة
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
التيار الشعبي التونسي: الدماء الزكية تجذر حركات المقاومة وتقرب ساعة النصر
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
سرايا القدس : تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة ميركافا بعبوة "ثاقب" خلال توغلها في حي الجنينة شرق مدينة رفح
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2
منذ 1 ساعة
22 September، 2024
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المقاومة الاسلامية ردت على اعتداءات العدو واستهدفت قاعدة ومطار رادماد ديفيد العسكري
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