المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 03:20

المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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