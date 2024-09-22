تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة أوبسالا السويدية والعاصمة ستوكهولم، ومدينة ميلانو الإيطالية، وماستريخت الهولندية، وليفربول البريطانية، وأودنسي الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وهلسنكي في فنلندا، وهامبورغ وفرايبورغ في ألمانيا والعاصمة برلين، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

وشارك في التظاهرة ديتلف غريشي عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، الرئيس الفخري للجمعية الالمانية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلم الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان إن العالم والمجتمع الدولي يرفض الاحتلال وجرائم حرب الابادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ويدرك تماما ان هذا الاحتلال غير قانوني للأراضي الفلسطينية.

بدورها، قالت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ خلال تظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، والصمت إزاءها يعني “التواطؤ”.

وأكدت أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، وترتكب على الهواء مباشرة”.

وأضافت: “لا أفهم كيف يمكن للناس أن يشاهدوا ما يجري من إبادة الجماعية على الهواء مباشرة، ويمارسوا حياتهم اليومية دون اكتراث، وأعتقد أن كل من يمتلك الإمكانية اللازمة للتحرك، يجب أن يرفع صوته ويفعل كل ما في وسعه لوقف ذلك”.

المصدر: مواقع