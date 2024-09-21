مجلس معاليه يوسف الإقليمي في الجليل الغربي: تقرر إلغاء الدراسة يوم غد بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 22:26

مجلس معاليه يوسف الإقليمي في الجليل الغربي: تقرر إلغاء الدراسة يوم غد بسبب الوضع الأمني

منذ 30 mins 21 September، 2024
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