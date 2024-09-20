استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

استشهد الشاب الفلسطيني ياسر رائد فايز امطير، ظهر اليوم الجمعة، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس؛ متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم.

استـ.ـشهاد المقدسي ياسر رائد فايز مطير من سكان مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، فجر اليوم. يذكر أن مطير لاجئ من قرية بير ماعين المهجرة، وهو شقيق الأسير صامد مطير والمعتقل منذ تاريخ 12/11/2023، وسيحرم من حقه في وداعه والمشاركة في جنازته.… pic.twitter.com/6AaV2IFH8X — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) September 20, 2024

وأكدت محافظة القدس، في بيان، “استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير عقب إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن، لدى اقتحامها حي المطار في قلنديا”، فجر اليوم.

وأوضح البيان أنه “نُقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بحالة خطيرة”.

من وداع الشهيد ياسر امطير الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس #فلسطين pic.twitter.com/p4FsUxPZ4B — palgraph (@palestine_graph) September 20, 2024

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه سبعة شبان أحدهم بقصف مركبة، فيما أصيب آخرون، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين. والشهداء السبعة هم: أحمد زكارنة، وفادي حنايشة، ومحمد أبو الرب، وعمر أبو الرب، ومصطفى زكارنة، ومحمد كميل، وشادي زكارنة.

المصدر: مواقع إخبارية