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September 20 2024 - 15:50

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

منذ 1 ساعة 20 September، 2024
شهيد
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد الشاب الفلسطيني ياسر رائد فايز امطير، ظهر اليوم الجمعة، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس؛ متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وأكدت محافظة القدس، في بيان، “استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير عقب إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن، لدى اقتحامها حي المطار في قلنديا”، فجر اليوم.

وأوضح البيان أنه “نُقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بحالة خطيرة”.

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه سبعة شبان أحدهم بقصف مركبة، فيما أصيب آخرون، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين. والشهداء السبعة هم: أحمد زكارنة، وفادي حنايشة، ومحمد أبو الرب، وعمر أبو الرب، ومصطفى زكارنة، ومحمد كميل، وشادي زكارنة.

المصدر: مواقع إخبارية

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