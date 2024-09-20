اعلام العدو : حزب الله يبدأ الموجة الثالثة بالقصف تجاه ميرون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 14:18

اعلام العدو : حزب الله يبدأ الموجة الثالثة بالقصف تجاه ميرون

منذ 13 mins 20 September، 2024
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