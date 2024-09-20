الصين تتصدر إنتاج السيارات في عام 2023

وفقًا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، وصل إنتاج الصين للمركبات إلى ما يقرب من 30 مليون وحدة في عام 2023. استفادت شركات صناعة السيارات الصينية من غياب المنافسين العالميين في روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022، مما دفع مئات العلامات التجارية العالمية إلى المغادرة.

كان عام 2023 عامًا مميزًا للسيارات الكهربائية الصينية، وهي أرخص من النماذج التي صنعها منافسون في أماكن أخرى. لقد حققوا تقدمًا في أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

في عام 2023، ارتفعت صادرات سيارات الركاب بنسبة 62٪ عن عام 2022، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية. وقالت إن أكثر من ربعها كانت كهربائية. في الواقع، ارتفعت صادرات جميع المركبات الكهربائية – بما في ذلك المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية – بنسبة 70٪.

انطلقت صادرات السيارات الصينية في عام 2021، وذلك بفضل شحنات المركبات الكهربائية المتزايدة في البلاد. في ذلك العام، حددت شركة Tesla مصنعها العملاق في شنغهاي كمركز تصدير أساسي لها وزادت الإنتاج في المصنع. قبل ذلك، كانت شحنات المركبات السنوية للصين إلى الأسواق الخارجية تدور حول مليون لمدة عقد تقريبًا.

في ذلك العام، ارتفعت شحنات السيارات في الصين بنسبة 103٪ إلى 2.2 مليون وحدة، متجاوزة كوريا الجنوبية لتصبح ثالث أكبر مصدر في العالم. في عام 2022، تجاوزت الصين ألمانيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم بعد اليابان.

تتوسع شركات صناعة السيارات الصينية بشكل متزايد في الخارج، خاصة مع فقدان الاقتصاد المحلي لزخمه العام الماضي. في يناير 2023، خفضت شركة تسلا الأسعار في البلاد لجذب العملاء ووقف تباطؤ النمو.

أثارت هذه الخطوة حرب أسعار بين صانعي السيارات الكهربائية. وتبعتها العشرات من شركات صناعة السيارات للحفاظ على القدرة التنافسية. أدت حرب الأسعار إلى زيادة المبيعات، لكنها هددت الربحية على مستوى الصناعة.

المصدر: سي ان ان