قائد الحرس الثوري: سنشهد قريبا الزوال الكامل للكيان الصهيوني المجرم

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي ان العمل الارهابي في لبنان تم بلا ريب من منطلق الاخفاق والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني. وشدد على “اننا سنشهد قريبا الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة”.

وقال سلامي خلال رسالة وجهها الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن “العدو العاجز عن المواجهة المباشرة، يبادر الى ارتكاب الجريمة خلف الجبهات وتضخيم انجازات الجريمة، عسى ان يؤخر موته واخفاء فضائحه المتتالية عن انظار العالم وهذا هو هزيمة كبيرة جديدة بحد ذاتها”.

المصدر: قناة المنار