المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس بسام حسين فتوني “علاء” مواليد 1975 من بلدة خربة سلم الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 13:34

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس بسام حسين فتوني “علاء” مواليد 1975 من بلدة خربة سلم الجنوبية

منذ 44 mins 19 September، 2024
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