المقاومة الإسلامية تزف ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس

زفت المقاومة الاسلامية ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس وفي ما يلي البيانات الصادرة عن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد شلبي “باقر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد ترحيني “حيدر” مواليد عام 2001 من بلدة عِبّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم عبد الكريم زين الدين “أبو علي أمير” مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم “ملاك” مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل عباس بزي “أبو عباس” مواليد عام 1991 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين العرب “قاسم” مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسني زعيتر “أبو طالب” مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد علي لمع “ربيع” مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي فواز الحاج حسن “علي الكرار” مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جواد ياسر ابو خليل “جهاد” مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن كوراني “ساجد” مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حيدر “حسن” مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي علامة “علي الرضا” مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين حمود “ساجد” مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي