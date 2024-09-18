بالفيديو | أعراس الشهادة تعمّ لبنان من أقصاه الى أقصاه

عمّت اعراس الشهادة مختلف المناطق اللبنانية من عكار الى البقاع والجنوب وبيروت وساحل الشوف لوداع شهداء العدوان الصهيوني الوحشي الذي اصاب كل اللبنانيين بالامس واثبت مرة جديدة ان عدوانية الاحتلال لا تتوقف عند حد.

وشيعت جماهير المقاومة واهالي بلدة الجية في ساحل الشوف الشهيد السعيد على طريق القدس محمد زكريا عباس ـ حيدرة.

مراسم التشييع تخللها اداء القسم والولاء من قبل ثلة من المجاهدين وبعد اقامة الصلاة على الجثمان الطاهر انطلق موكب التشييع ليشق شوارع البلدة وسط ترديد الشعارات المناصرة للمقاومة ضد العدو الغادر وصولا الى جبانة البلدة حيث وري في الثرى الى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

وزفت إدارةُ مستشفى الرسولِ الأعظم (ص) موظفَها الشهيد محمد حسن نور الدين الذي ارتقى جراء عدوان الامس واقامت له مراسمَ تكريميةً بمشاركةِ زملائه من الموظفين والاطباءِ والممرضين الذين احاطوا بنعشِه.

وبعدَها أانطلق موكبُ تشييعِ الشهيدِ الممرض نورالدين من امامِ المستشفى مرفوعاً على اكتافِ رفاقِه واصدقائه.

وفي حبشيت العكارية اجتمع الاهالي وجماهير المقاومة لاستقبال جثمان الشهيد حسن احمد محمد ـ مصطفى ـ الذي قضى على طريق القدس.

مراسم التشييع حضرها مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو ورئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير وحشد من الفعاليات واهل الشهيد. وتضمنت اداء القسم من قبل ثلة من المجاهيدين وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر انطلق موكب التشييع ليشق شوارع البلدة بالهتافات والتلبية وصولا الى الجبانة حيث وري الشهيد في الثرى.

المصدر: المنار