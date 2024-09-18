قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية غربي وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:06

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية غربي وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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