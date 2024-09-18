وزير الصحة عاين الجرحى في مستشفيات العاصمة والضاحية

جال وزير الصحة العامة في جكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض مساء اليوم في مستشفيات الرسول الأعظم والزهراء والجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية – رزق، وتفقد الجرحى المصابين بتفجير أجهزة اللاسلكي معاينًا أوضاعهم وجهوزية المستشفيات في تقديم العلاجات لهم.

ونوه الوزير الأبيض” بما وجده من إلتزام كبير لدى المستشفيات في تقديم العلاجات السريعة والناجعة للجرحى”، مشيرًا إلى “أن طواقم العمليات تقوم بعمليات شبه متواصلة غالبيتها للعيون”، ولافتًا في الوقت نفسه إلى أن “مستشفيات بيروت والضاحية الجنوبية باتت مليئة بالجرحى سواء في غرف العمليات أم العناية الفائقة أم الأسرّة في الغرف العادية والطوارئ”.

وبناء عليه، أوضح الوزير الأبيض أن” وزارة الصحة العامة بدأت بتوجيه الجرحى إلى المستشفيات في المناطق خارج العاصمة وضاحيتها الجنوبية، وذلك بالتنسيق بين مركز طوارئ الصحة التابع للوزارة والمستشفيات. وهذا يتطلب من المواطنين الذين ينقلون جرحاهم أن يتجاوبوا مع التعليمات والإجراءات المتبعة لحسن توزيع الجرحى وحصولهم على علاجاتهم بأسرع وقت ممكن”.

وكان الأبيض قد تلقى اتصالات تضامن من نظرائه المصري والسوري والإيراني والعراقي. وتبلغ من نظيره العراقي أن طائرة ستصل إلى بيروت في ساعات الفجر محملة بالمساعدات للمصابين.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الأبيض مؤتمرًا صحافيًا يوم غد سوف يتم الإعلان عن موعده فور تحديده، وذلك لتحديث المعلومات المتعلقة بنتائج الحدث الأمني الكبير الذي تعرض له لبنان.

الصحة تنفي معلومات إحصائية غير دقيقة

ونفت وزارة الصحة العامة المعلومات التي يتم تناقلها وتُنسب إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بأنه أعلن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

وقالت الوزارة إنها تنفي أن يكون الوزير الأبيض قد أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.

وجددت الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير الدكتور الأبيض أم من البيانات.

المصدر: الوكالة الوطنية