اطلاق نار من آليات الاحتلال شرق حي الشعف شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 07:38

اطلاق نار من آليات الاحتلال شرق حي الشعف شرقي مدينة غزة

منذ 14 mins 17 September، 2024
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