طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 06:06
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طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاع
منذ 54 mins
17 September، 2024
عاجل
غزة
مخيم البريج
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