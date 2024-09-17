طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 06:06

طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاع

منذ 54 mins 17 September، 2024
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