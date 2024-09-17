قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة جلبون شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 03:02

قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة جلبون شرق جنين

منذ 19 mins 17 September، 2024
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