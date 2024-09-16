السنوار في رسالة للسيد الحوثي: المقاومة بخير وتضافر جهودنا سيكسر العدو

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار أن “المقاومة في غزة بخير وما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية”.

وقال السنوار في رسالة بعث بها إلى قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي “أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأن ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية”.

وتابع السنوار “أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية” مضيفا ان “تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة”.

وأكد السنوار أن “العملية التي نفذتها حركة أنصار الله في عمق إسرائيل تعيد وَهَجَ معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب تل أبيب من جديد”، وأشار إلى أن “هذه العملية النوعية أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا”.

المصدر: فلسطين اليوم