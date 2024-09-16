الضفة الغربية | قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة وتعتقل عددًا من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

والبداية كانت باقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت الشقيقين محمد وإبراهيم نجوم والشاب أحمد العالم بعد مداهمة منازلهم بالمخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد خالد أبو رانجو في مخيم العين غربي المدينة، علمًا أنه اعتقل قبل عدة أيام.

وذكر أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وفجر اليوم، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل ببلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء فيها، واعتقلت الشاب محمد فريج من منزله بشارع النفق جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المواطنين خلال اقتحام بناية سكنية في حي داود بمدينة قلقيلية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد دار موسى من بلدة دير عمار، كما داهمت عمارة سكنية خلال اقتحام حي المصايف في المدينة.

المصدر: وكالات فلسطينية