جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 02:20

جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 53 mins 16 September، 2024
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