القيادي في حماس أسامة حمدان: سيكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار للشعب الفلسطيني والعالم وسيسمعها قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 02:20

القيادي في حماس أسامة حمدان: سيكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار للشعب الفلسطيني والعالم وسيسمعها قريباً

منذ 1 ساعة 16 September، 2024
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