كتائب شهداء الأقصى – نابلس: يواصل مجاهدونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 00:44

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: يواصل مجاهدونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 12 mins 16 September، 2024
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