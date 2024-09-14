الرئيس بشار الأسد يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.

والدكتور الجلالي من مواليد دمشق 1969، غين سابقاً وزيراً للاتصالات والتقانة منذ آب 2014 حتى تموز 2016، ومعاونا وزير الاتصالات والتقانة منذ أيار 2008 حتى آب 2014.

كما عمل الجلالي أستاذاً مشاركاً ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ أيلول 2023، ورئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ نيسان 2019.

وحصل الجلالي على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997، ودبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وإجازة في الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

كما عمل الجلالي مستشارا وخبيرا في العديد من الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في سورية ومشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى في سورية.

وعمل على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجالات الاقتصاد الهندسي وإدارة العقود الهندسية والتحكيم الهندسي وإدارة المشاريع الهندسية في سورية وبعض الدول العربية وتقديم العديد من الأوراق العلمية والأبحاث في المؤتمرات وورشات العمل في سورية و في بعض الدول العربية أيضأً.

المصدر: وكالة سانا