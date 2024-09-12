جامعة المعارف تمنح الطّالب الشّهيد هاني حسين عزّ الدين شهادة فخريّة في هندسة الميكانيك

اعلنت جامعة المعارف في بيان ان” عائلتها تلقت بفخرٍ واعتزاز نبأ استشهاد ابنها السّعيد هاني حسين عزّ الدين “إسماعيل” ، الطّالب في كليّة الهندسة، اختصاص هندسة الميكانيك. الذي كان أنموذجًا يُحتذى به في التّحصيل العلميّ والانضباط الأكاديميّ، والحرص المستمرّ على التفوّق والإبداع كما الالتزام بالسّلوك القويم والقِيَم الأخلاقيّة العالية، ممّا جعله يترك بصمةً لا تُمحى في نفوس زملائه وأساتذته، وكلّ من عرفه”.

اضاف البيان:”وتقديرًا لعطاءاته المميّزة وتفوّقه الأكاديميّ خلال سنوات دراسته، حيث كان قريبًا من إنهاء تخصّصه في هندسة الميكانيك بتفوّقٍ وبدرجة “متميّز”، قرّر مجلس جامعة المعارف منح الطالب هاني حسين عز الدين شهادة فخريّة في هندسة الميكانيك، تكريمًا لما قدّمه من جهدٍ مخلص، وإنجازاتٍ أكاديميّةٍ، وتضحياتٍ سامية، ليبقى مثالًا للتضحية والتفوّق.

وبهذه المناسبة، يتقدّم رئيس جامعة المعارف الدّكتور علي علاء الدّين إلى عائلته الكريمة، وزملائه وأساتذته، أصالةً عن نفسه، ونيابةً عن عائلة جامعة المعارف، بخالص المواساة وصادق العزاء، راجيًا اللّه عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنّاته، ويُلهم ذويه ومحبّيه جميل الصّبر والسّلوان والسّكينة”.

وكانت المقاومة الإسلامية قد زفت الشهيد عز الدين يوم امس الاربعاء وهو من مواليد عام 2001 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.

المصدر: جامعة المعارف