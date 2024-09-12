الرئيس بري لبوريل: لقد شاهدتم بأنفسكم العدوانية الاسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2024 - 13:36

الرئيس بري لبوريل: لقد شاهدتم بأنفسكم العدوانية الاسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة

منذ 41 mins 12 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة