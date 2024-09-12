طوفان الأقصى | العدوان يدخل يومه 342 .. 15 شهيدا على الأقل باعتداءات ليلية على مناطق متفرقة في غزة وشمالها

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 342 على التوالي، تزامنا مع استمرار الحصار المُطبق، وسياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج التي يُمارسها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.

وفجر اليوم الخميس، أفيد عن سقوط 3 شهداء واصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة صيام، في منطقة التوبة بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقد عملت فرق الدفاع المدني، على انتشال الشهداء والمصابين من بين ركام المنزل المدمّر، وتنقلهم الى المستشفيات.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة “العجوري” في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ولا إصابات.

وفي مدينة غزّة، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، عن سقوط 4 شهداء بينهم طفلة وامرأة وما زال البحث عن مفقودين، اثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة “البلبيسي”؛ في منطقة المشاهرة في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وسقط 5 شهداء وأُصيب آخرون، نتيجة قصف منزل لعائلة “الدحدوح” جنوب مسجد الشمعة، في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب مواطنين، جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين، مقابل مخبز الشرق بحي النصر غرب مدينة غزة.

وفي غارةٍ إسرائيلية أخرى، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة” أبو صهيبان” في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الزيتون شارع البساتين شرق مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على محيط منجرة السعافين في بلوك 12 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزّة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي، خيمة تؤوي نازحين مقابل منزل عائلة البردويل في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مسلم في حي الأمل بخانيونس.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و33 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و925 جريحًا.

المصدر: وكالات فلسطينية