قوات الاحتلال تعتقل الشاب موسى يونس من مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 04:28

قوات الاحتلال تعتقل الشاب موسى يونس من مدينة قلقيلية

منذ 8 mins 12 September، 2024
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