قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 02:52

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

منذ 12 mins 12 September، 2024
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