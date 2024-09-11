عملية “دهس” بطولية قرب رام الله.. مقتل جندي “إسرائيلي” وإصابة آخر

قتل جندي صهيوني بينما أصيب آخر بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، في عملية دهس عند حاجز بيت إيل قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” بورود بلاغًا عن وقوع عملية دهس، بالقرب من مفترق جفعات أساف قرب رام الله، مؤكدًا إطلاق النار تجاه المنفذ، مشيرًا إلى نشر التفاصيل لاحقًا.

والمنفّذ هو هايل عيسى عبد الجبار ضيف الله البالغ من العمر 58 عامًا من سكان رافات.

لجان المقاومة في فلسطين

من جهتها، باركت لجان المقاومة في فلسطين بعملية الدهس البطولية في مستوطنة “جفعات آساف” قرب رام الله، مؤكدةً أنها رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني، وتصعيده لحرب الإبادة الجماعية، وعمليات القتل اليومي لأبناء الشعب في الضفة وقطاع غزة.

وقالت:”إن عملية الدهس البطولية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية ودليل قاطع على هشاشة الكيان الصهيوني وقدرة المقاومين والشباب الحر الثائر لضرب العدو المجرم في كل وقت ومكان”.

ووجهت اللجان التحية إلى البطل منفذ عملية الدهس في “جفعات آساف”، داعية كافة الشباب في كل ربوع فلسطين إلى الاقتداء به والسير على نهجه، مشددة على أنه الطريق الوحيد القادر على ردع ولجم العدو وقطعان المستوطنين.

المصدر: وكالات