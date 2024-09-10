الذهب يتراجع قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس/ آب، وفقا لاستطلاع، دون تغيير عن يوليو/ تموز.

وقال جون رونج كبير محللي السوق لدى آي.جي “من المتوقع أن تعكس بيانات التضخم المزيد من التباطؤ وتمنح الضوء الأخضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة… ومع عدم حدوث أي مفاجآت كبيرة في البيانات، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد فوق مستوى 2500 دولار. ونتوقع أن تلامس أسعار الذهب مستوى 2660 دولارا في الأشهر المقبلة”.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي سيخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون بنسبة 70 بالمئة خفضا بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 30 بالمئة لخفض 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.27 دولار للأوقية. بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 942.45 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 950.55 دولار.

المصدر: رويترز