مصادر فلسطينية: الخيام لم يعد لها وجود حيث تسببت الغارات بحفر كبيرة في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 01:46

مصادر فلسطينية: الخيام لم يعد لها وجود حيث تسببت الغارات بحفر كبيرة في المكان

منذ 15 mins 10 September، 2024
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