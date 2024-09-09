المقاومة الاسلامية تشن هجوماً جوياً على مقرّ قياديّ لغولاني وايغوز.. وتتصدى لطائرة حربية صهيونية

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته تصدت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية صهيونية، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض جو ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى وخصوصًا على بلدة خربة سلم، شنّ ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة ‌‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وحققت فيهم إصابات مباشر.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا بصلية من ‏صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وقصفت المقاومة الإسلامية موقع معيان باروخ ‏بالأسلحة الصاروخية ودكت موقع المرج بقذائف ‏المدفعية.‏

من جهته ،أعلن إعلامُ العدو عن انفجارِ طائرةٍ من دونِ طيارٍ في مستوطنةِ نهاريا شمالَ فلسطينَ المحتلة. وأشار إعلامُ العدو إلى إصابةِ مبنىً في نهاريا، وأنَ التحقيقَ جارٍ لتحديدِ ما إذا كانت الإصابةُ ناتجةً عن انفجارِ المسيرة أو صاروخٍ اعتراضي.

المصدر: قناة المنار