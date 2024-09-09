سوريا: تمادي الاحتلال في اعتداءاته دليلٌ على سعيه للتصعيد

أكدت الخارجية السورية اليوم الاثنين أن “تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول أخرى في المنطقة واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني دليل على سعيه المحموم لمزيد من التصعيد في المنطقة بدعم أمريكي غربي لا محدود”، مطالبة جميع دول العالم “بإدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة”.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السورية إنه “إمعاناً في اعتداءاتها على الأراضي السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد 8-9-2024 عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق وأسفر عن ارتقاء 16 شهيداً وجرح 36 بينهم 6 في حالة حرجة، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية”.

وفي هذا الاطار، قالت سوريا إن الدول الداعمة لكيان العدو “شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها”.

كما حذرت الخارجية السورية من “استمرار الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاته للقانون الدولي”، مؤكدة على “حقها الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.

المصدر: سانا