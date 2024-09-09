شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً ببلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 06:18

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً ببلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 9 September، 2024
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