المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على العدوانية الصهيونية التي تستهدف السيادة اللبنانية.
وبالسياق، أعلنت المقاومة عن سلسلة عمليات نفذتها يوم السبت 07-09-2024، وجاءت وفقا للآتي:
1- استهداف قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير على بلدة فرون.
2- الساعة 8:15 استهداف موقع حدب يارون بقذائف المدفعية.
3- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة “منوت” بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدة كونين.
4- الساعة 14:20 استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 14:45 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
6- استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدة فرون.
7- الساعة 16:23 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 16:40 التصدّي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع ومنعها من تحقيق أهدافها وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
9- الساعة 18:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
10- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في أييليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدفها بدقة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
وفجر الأحد أعلنت المقاومة عن استهداف مستوطنة كريات شمونة الصهيونية بصلية من صواريخ فلق.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال الطواقم الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 8-9-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 8-9-2024
04 ربيع الأول 1446 هـ
بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي:
دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه، استهدفت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت 07-09-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة. وتعاهد السرايا اللبنانية شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.
المصدر: موقع المنار