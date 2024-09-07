المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة “جبل نيريا” بصليات من صواريخ الكاتيوشا

استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة جبل نيريا (مقرّ قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفي ما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدوّ “الإسرائيلي” على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصًا الاعتداء الأخير على بلدة فرون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 7 – 9 – 2024 قاعدة جبل نيريا (مقرّ قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 7 – 9 – 2024
03 ربيع الأول 1446 هـ
ونفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 06-09-2024، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ، وردا على العدوانية الصهيونية باتجاه لبنان.
وجاءت عمليات المقاومة وفق الآتي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع معيان باروخ بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.
2- الساعة 12:25 استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:15 استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
4- الساعة 12:25 استهداف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة أبيريم حيث أصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة كفرا.
7- الساعة 15:55 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية