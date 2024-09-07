المقاومة الإسلامية واصلت عملياتها إسنادا لغزة

نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 06-09-2024، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ، وردا على العدوانية الصهيونية باتجاه لبنان.
وجاءت عمليات المقاومة وفق الآتي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع معيان باروخ بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.
2- الساعة 12:25 استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:15 استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
4- الساعة 12:25 استهداف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة أبيريم حيث أصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة كفرا.
7- الساعة 15:55 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار