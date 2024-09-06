الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولار.

وعادة ما ترتفع أسعار المعدن النفيس في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن للتحوط في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

المصدر: رويترز