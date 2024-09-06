بالفيديو | سرايا القدس تقصف بالهاون قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون في مدينة غزة

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من قصف المجاهدين بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية الـ 335 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين الصهاينة.

المصدر: الاعلام العسكري