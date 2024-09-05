قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين وتجبر الأهالي في محيط المخيم على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 03:10

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين وتجبر الأهالي في محيط المخيم على المغادرة

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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