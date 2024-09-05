طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم الفارعة جنوب طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 03:10
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طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم الفارعة جنوب طوباس
منذ 1 ساعة
5 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
طائئرات الاحتلال
طوباس
طوفان الأقصى
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