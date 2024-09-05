شهيد و10 جرحى بالقصف الجوي التي استهدف منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 01:32

شهيد و10 جرحى بالقصف الجوي التي استهدف منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 4 September، 2024
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