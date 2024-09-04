المقاومة الإسلامية تردُّ على الاعتداءات وتساند غزة

نفذت المقاومةُ الإسلاميةُ سلسلةَ عملياتٍ رداً على الاعتداءاتِ على القرى الآمنة ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ ومقاومته، فتساقطت صواريخ المقاومة الإسلامية على مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون ردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام.

مواقع صهيونية نشرت مشاهد لأماكن تساقط الصواريخ في المناطق المستهدفة، وأظهرت اللقطات اندلاع حرائق وأضرار ناتجة عن رد المقاومة على اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الآمنة.

ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية تموضعًا لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي)، كما دكوا موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققو فيها إصابات.

وبالأسلحة الصاروخية قصفت المقاومة الإسلامية موقع المرج، وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة استهدفت موقعي رويسات العلم ‏والسماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع حانيتا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة وموقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدفوا مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

كما أدخلت المقاومة ‏الإسلامية على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا. ‏

وافاد مراسلُنا في الجنوب باستشهادِ المواطنة صباح عبد الرؤوف ستةٌ وخمسونَ عاما ، واصابةِ مواطنينِ بينَهما طفلٌ في الثانيةَ عشرةَ من العمرِ جراءَ العدوانِ الذي نفذتهُ مدفعيةُ الاحتلالِ على بلدة قبريخا.

ووزع الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مواقع وثكنات وتجهيزات تجسّسيّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 4-9-2024 مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعًا لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع حانيتا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم الأربعاء 4-9-2024 مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة ‏الإسلامية يوم ‏الأربعاء 4-9-2024 على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 4-9-2024‏

‏30 صفر 1446 هـ

المصدر: موقع المنار