مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني تستهزف اطراف بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 20:38

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني تستهزف اطراف بلدة حولا

منذ 26 mins 4 September، 2024
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