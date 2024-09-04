مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 4 2024 - 20:38

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 28 mins 4 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة