بالفيديو | القسّام تنشر الرّسالة الأخيرة لأسيرين “إسرائيليين” قبل مقتلهما في غزة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، الرسائل الأخيرة لأسيرين من أسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتملهم المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وقال الأسير الإسرائيلي ألكسندير لوبنوف في تسجيل قبيل مقتله “مقاتلو القسام نقلوني 10 مرات للحفاظ على حياتي”. وأضاف: “أقول لحكومتي أنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة”.

وطالبت الأسيرة الإسرائيلية كارميل غات في تسجيل قبيل مقتلها، من شعبها مواصلة التظاهر حتى لا يغلق باب التفاوض، وقالت مخاطبة نتنياهو: “أتوسل لحكومة إسرائيل ونتنياهو ألا يهملوا قضيتنا”.

ويوم الإثنين، بثت كتائب القسام، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

ويُظهر الفيديو الذي بثته “القسام”، لقطات موجزة يعرّف خلالها الأسرى الإسرائيليين الستة -الذين لقوا حتفهم بغزة- عن أنفسهم، ويختم بعبارة “انتظرونا”.

ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

المصدر: الاعلام العسكري