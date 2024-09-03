‫وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتاة تبلغ من العمر 16  ‫عاماً برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان قضاء جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 15:50

‫وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتاة تبلغ من العمر 16  ‫عاماً برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان قضاء جنين

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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