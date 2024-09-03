مواجهات عنيفة وإطلاق نار خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 03:34

مواجهات عنيفة وإطلاق نار خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل

منذ 55 mins 3 September، 2024
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