عملية نوعية للقوات اليمنية في البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية والمسيرات

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ ( BLUE LAGOON I ) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف جاءَ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأشار إلى أن العملية “نُفذتِ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ”.

وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ خلالَ مرورِها في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها.

وقال سريع “إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني